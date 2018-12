Bogenses Natteravne har et stort ønske: Flere medlemmer, hvis der skal være kræfter til at gå aftenrunder mere end én gang om ugen.

Det fik en flok voksne frivillige til at melde sig som Natteravn for at gå rundt i gaderne og skabe tryghed for de unge. I sommermånederne var Natteravnene for det meste på gaden mandag og onsdag aften, hvor der er klubaften på Bogense Skole, samt lørdag aften.

Natteravnene Bogense blev stiftet i forsommeren, efter at nogle elever på Bogense Skole havde fortalt, at de ind imellem følte sig utrygge, når de færdedes i Bogenses gader om aftenen.

Pengene falder på et tørt sted i den nystartede Natteravne-afdeling, der har måttet søge 500 kroner fra Natteravnenes centrale kontor for at få råd til at sende en håndfuld medlemmer på kursus i det nye år.

Svært at finde medlemmer

Men efter godt et halvt år må foreningen konstatere, at det er svært at samle tilstrækkeligt med frivillige til at kunne gå mere end en gang om ugen.

- Vi er 9-10, der er aktive nu, siger Diana Mejnholt, der er formand for foreningen. Derfor er det svært at få en vagtplan til at hænge sammen, når de frivillige, der altid går to og to sammen, også har andet at bruge aftenerne på.

- Når vi nærmer os foråret, vil vi gøre en indsats for at få flere med på holdet, siger Diana Mejnholt.

Men er der i det hele taget behov for Natteravne på gaden i Bogense i vintermånederne?

- Det er jo ikke mange, vi møder på gaden i denne tid. Men jeg synes, det giver god mening, at de helt unge ved, at vi er her. Så så længe vi kan, gør vi det om mandagen, siger formanden, der har et stort ønske om, at flere vil slutte sig til Bogenses gule ravne.