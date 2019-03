Fynske politikere på besøg

Bogense: - Bogense Plast er helt i front med at anvende robotter og det, at man faktisk har skabt flere nordfynske job er en vigtig pointe, når vi taler om forskningen i robotter og hele den fynske robotklynge, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, der sammen med socialdemokraten Trine Bramsen og borgmestrene fra Nordfyn og Odense gæstede Bogense Plast mandag eftermiddag.

Bogense Plast har i de seneste år været igennem en række store investeringer i teknologi, og det kan tydeligt aflæses i det regnskab for 2018, som virksomheden netop har aflagt.

Overskuddet er vokset fra 679.000 til 4,2 millioner kroner før skat og bruttofortjenesten blev på 50,6 millioner kroner mod 46,1 millioner i 2017.

For direktør Freddy Tindhof er der ikke tvivl om årsagen til fremgangen.

- Vi har investeret en del millioner i noget af det mest avancerede teknologi og i udviklingen af nye materialer - og så har vi nogle meget dygtige og kreative medarbejdere. Uden dem var robotterne jo ikke noget værd, siger Freddy Tindhof.

Når det kan betale sig for store internationale virksomheder at få støbt plastelementer på Nordfyn og transportere dem til Kina, har satsningen vist sin værdi. Men teknologien er også et evigt kapløb for Bogense Plast.

- Det betyder, at vi skal være med helt fremme. Det vi investerede i for seks - syv år siden er ofte forældet i dag, så vi skal hele tiden være skarpe, hvis vi vil tjene penge. Og det er det vi er her for, siger den nordfynske virksomhedsejer.