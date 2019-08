Fynsk svømmeklub har manglet trænere i mange år: - Vores foreningskultur lider

Tommerup: Ian Stampe, næstformand i Tommerup Svømmeklub og træneransvarlig. Ligesom Bogense Svømmeklub har I problemer med at rekruttere frivillige til trænerstaben. Hvorfor?

- Helt generelt mangler vi altid trænere, og sådan har det været i mange år - især på de tidlige undervisningshold fra klokken 16. Folk skal hjem fra arbejde i Odense, fordi Tommerup ikke har det store erhvervsliv. Og så er folk er ikke startet på deres studier, når vi tager hul på sæsonen i midten af august, og de er dermed mindre villige til at binde sig.

De gange, hvor lokummet har brændt, hvordan I så fundet en løsning?

- Jeg hopper tit ned og tager nogle hold til at starte med. Ofte har vi senere på sæsonen kunnet aktivere nogle af de forældre, som kommer med deres børn på de tidlige hold. Folk har indtryk af, at svømning kræver lidt mere, end hvis man eksempelvis siger ja til at være fodboldtræner. På nogle af vores hold kræver det nok mere, men for at lære en begynder at svømme i det lille bassin, er det ikke nødvendigt med den store svømmetekniske uddannelse fra start.

Hvad kan I som svømmeklub gøre for at løse problemet med at rekruttere frivillige?

- Hvis jeg havde svaret på det, så ville vi sgu nok have gjort noget ved det. Vi vil meget gerne løse det, men vi ved ikke, hvad der skal til.

Skyldes det jeres træningstider?

- Både Bogense og Assens Kommuner er landkommuner, og der er ikke så mange folk tilbage, der arbejder i kommunen. Derfor kan træningstiderne selvfølgelig have betydning, men vi har haft de samme træningstider de sidste 20 år. Jeg tror, at det er en tendens i samfundet, der griber om sig. Vores foreningskultur lider.

- Folk vil gerne have have, at deres børn kan gå til svømning eller fodbold, men det bliver ikke modsvaret af en tilsvarende lyst til at gøre en indsats. Jeg blev en del af svømmeklubben for 15-16 år siden, da min yngste startede til svømning, og jeg er stadig glad for at gøre en forskel.

Skyldes manglen på frivillige hænder ikke blot, at der er færre børn, som går til svømning?

- I svømmeskolen, hvor vi lærer børn at svømme, er der stort set det samme behov hele tiden. Først i år vi har mærket en lille nedgang, så vi får ikke brug for ligeså mange hold, som vi havde sidste år.