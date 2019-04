Fynsk børnekor er inviteret til panda-indvielse

Otterup/København: Torsdag ankom to pandabjørne under stor bevågenhed til Danmark. Når pandaernes nye hjem i Københavns Zoo bliver officielt indviet den 9. april, bliver det med et nordfynsk islæt. Otterup Realskoles kor er nemlig inviteret til at optræde med en sang ved indvielsen af det spritnye pandaanlæg.

- Vi synes, det er rigtig stort, at elever fra Otterup skal optræde til så stor en begivenhed. Koret glæder sig rigtig meget, og der bliver øvet en del, skriver Otterup Realskole i en pressemeddelelse.

Invitationen til netop elever fra Otterup Realskole skyldes, at skolens tidligere skolebestyrer Christian Karstensen og komponist Karen Hedelius i 1992 har skrevet "Panda-sangen". Sangen blev lavet i forbindelse med, at en klasse på skolen vandt en konkurrence hos Verdensnaturfonden.

Efter eleverne har optrådt med sangen, får de lov til at være blandt de første, der ser det nye pandaanlæg.