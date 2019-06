Fyns Politi har modtaget fem og ikke 12 anmeldelser fra Radwan Hussain

Otterup: Butiksejer Radwan Hussain har fortalt, at han har haft indbrud eller forsøg på indbrud omkring 12 gange, siden han for et års tid siden åbnede Ibos Minimarked i Otterup.

Radwan Hussain er udfordret med at tale og forstå dansk, og hvis de 12 sager holder stik, må det konstateres, at der er gået et eller andet galt med at anmelde og få registeret hændelserne hos Fyns Politi.

På foranledning af avisen har Fyns Politi undesøgt sagen og fastslår, at de har modtaget fem anmeldelser fra Radwan Hussain. I et skriftligt svar lyder det:

- Fyns Politi har modtaget anmeldelser om i alt fire indbrud og et indbrudsforsøg i Ibos Minimarked fra forurettede. Efterforskningen af det seneste indbrud, der blev begået den 9. juni 2019, er i øjeblikket i fuld gang. I de øvrige sager er efterforskningen stoppet, fordi der ikke er fundet tekniske spor, overvågningsbilleder eller vidner, der kunne komme med afgørende oplysninger til sagen. I samtlige fem sager har Fyns Politi været ude på gerningsstedet for at foretage gerningsstedsundersøgelse.