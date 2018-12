Fynboer udvandrede til Amerika: Oldemor tog æbleskivepanden med til Mississippi

- Mine første minder om julen går nok tilbage til da jeg var tre-fire år. Jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg lå på gulvet og kiggede ind under døren til stuen, hvor jeg kunne få små glimt af juletræet. Vi måtte ikke se træet, før vi havde spist den traditionelle flæskesteg med æbler og svesker og risalamande med en hel gemt mandel, husker Else Jensine Nygaard Martin.

Hans Christian og Sine var ud af Grundtvig-Koldske friskolefamilier og blev gift i Kerteminde kort før, de udvandrede til Ferndale i Californien. Nogle år senere flyttede ægteparret til byen Fresno, men den amerikanske drøm havde været hårdere end forventet og syv år senere havde de stadig ikke fået sparet penge sammen til den gård, de drømte om. Så i 1894 besluttede de sig for at flytte til den nye dansk-amerikanske koloni Danevang i staten Texas.

Fyn: Det var et kæmpe spring ud i det ukendte, da 36-årige Hans Christian Nygaard Hansen og hans 21-årige kone Sine Dalsgaard Pedersen i 1887 vinkede farvel til trygge Fyn og alt det de kendte. Parret tog turen over Atlanten på et af tidens mange emigrantskibe for at finde et nyt liv i det Amerika, der i de år var stærkt romantiseret i både bøger, aviser og store annoncekampagner.

Dansk julepynt

Noget af det Else Jensine Nygaard Martin prøver at bringe videre er bedsteforældrenes traditionelle danske julepynt, hvor hun laver papirklip, fletter julehjerter og stjerner.

- Jeg har mange gode minder om hyggen ved håndarbejdet og hvordan de danske familier i området hele mit liv har mødtes i kirken - Granly's Bethany Danish Lutheran Church, der også fungerede som dansk forsamlingshus, husker hun.

Den dansk-amerikanske kolonis måde at fejre jul på bliver betragtet som en kende eksotisk i Mississippi, hvor artikler i de lokale aviser har fortalt om danskernes dans om juletræet, om lillejuleaften og festerne i Granlys gamle danske forsamlingshus.

- Weekenden efter Thanksgiving fandt min mor og far altid en kasse frem med ting, de havde gemt i løbet af året. Jeg er født i 1936, så det har været under krigen. I kassen lå der alt muligt papir, papirposer, farverigt tyggegummipapir og røde kaffeposer fra noget der hed A&P Coffee. Så sad vi med nål, tråd og sakse og klippede og klistrede julepynt. Vi brugte mange aftener rundt om spisebordet, hvor jeg fulgte meget opmærksomt med i min mors arbejde med at folde så mange fine ting, husker Else Jensine Nygaard Martin.

Mens hendes mor bragte håndarbejdet videre til hende og hendes søskende, sørgede hendes far for at fortælle de danske julehistorier og lære børnene de danske ord, der er forbundet med julen.

I Granly's Bethany Danish Lutheran Church tog familien til adventsgudstjenester og i forsamlingshuset mødtes alle de danske familier for at spise dansk mad og danse rundt om træet.

- Det gør vi også i år, hvor de danske efterkommere i Granly mødes til julefest den 26. december.

Ligesom traditionerne betyder familiens rødder og historie meget for Else. Hun har selv forsket i slægten og det arbejde har hendes ældste søn Brian nu overtaget.

- Jeg besøgte Danmark i 1998 og Brian var på Fyn sidste år, hvor han mødte fjerne familiemedlemmer og tog billeder af forfædrenes grave og bygninger med relation til familien, fortæller Else Jensine Nygaard Martin.