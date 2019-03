Fynbo kan blive Europas bedste fodboldleder: - Det er kæmpestort

- Vi sender jo et billede af den stærke danske fodboldleder, der både kan lede, være praktiker og kan samle og uddelegere. Alle de egenskaber man skal rumme for at være en god, moderne fodboldleder, siger formand for DBU Fyn, Bjarne Christensen om Lasse Mogensen (tv). Arkivfoto: Kim Rune

Kan ikke få nok af priser. Lasse Mogensen, formand for Hårslev Boldklub, kan også blive kåret som Europas bedste fodboldleder af UEFA.

Hårslev: Søndag blev formand for Hårslev Boldklub, Lasse Mogensen, kåret som Danmarks bedste fodboldleder af Dansk Boldspils Union (DBU), og det er ikke mere end et halvt år siden, han blev kåret som Årets Fynske Fodboldleder. Og det er måske ikke slut endnu med at blive hædret. DBU vil sende ham videre i systemet til den størst tænkelige pris for en foreningsleder inden for fodbold: UEFA Grassroots Awards 2019 hedder prisuddelingen. Det er Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), som hvert år hylder de bedste frivillige ledere i UEFA-landene, og her kan Lasse Mogensen med sine lederevner ende som vinder. Bjarne Christensen, formand for DBU Fyn er begejstret. - Det er kæmpestort. Det bliver spændende at se, om den danske model for at være klubleder kan gøre en forskel på europæisk plan. I vores verden er der jo ingen tvivl om, at det er et super velfortjent skulderklap til Lasse, som har gjort en kæmpe frivillig indsats i Hårslev Boldklub gennem mange år, siger han. DBU Fyn havde både indstillet ham til prisen som årets fynske fodboldleder og årets danske fodboldleder. Bjarne Christensen havde også fornøjelsen af at overrække prisen til Lasse Mogensen.

- Vi risikerer kun at have ét seniorhold til den kommende sæson, og vi mistede rigtig mange spillere det seneste år. Så det er lidt underligt at få sådan en pris i en periode, hvor det faktisk ikke går ret godt rent medlemsmæssigt. Lasse Mogensen, forgyldt fodboldleder

Drøj Sæson Selv er Lasse Mogensen rørt af den megen anerkendelse. - Det er et kæmpe skulderklap at få for alt det arbejde, man har gjort i så mange år. Det er en stor ting, og det er jeg stolt af, siger han og tilføjer, at han er helt overvældet af de mange lykønskninger og positive reaktioner, han får. Han fortæller, at prisen føles lidt underlig ovenpå en drøj sæson, hvor Hårslev Boldklub har været presset med et dalende medlemskab. - Vi risikerer kun at have ét seniorhold til den kommende sæson, og vi mistede rigtig mange spillere det seneste år. Så det er lidt underligt at få sådan en pris i en periode, hvor det faktisk ikke går ret godt rent medlemsmæssigt. Dog tror han, at prisen kan sætte klubben lidt på landkortet og give medlemmerne gejst til at fortsætte. - Vi vil jo helst have de folk, som har hjertet med. Det er ligesom dét, vi skal bygge det på. Ikke dem der kun kommer, når det går godt.

Øl på vej Hvad der helt konkret gjorde, han fik prisen, mener Lasse Mogensen skyldes, at han har arbejdet der i mange år og har brændt så meget for klubben. Bjarne Christensen nævner, at han både har været samlingspunkt for klubben, men også uddelegeret og involveret andre. Egenskaber man har brug for i dag for ikke at blive slidt op som frivillig, pointerer Bjarne Christensen. Ud over Lasse Mogensen var der også ni andre stærke, danske foreningsledere, der stillede op. Når Lasse Mogensen mødes næste gang med sin klub, er der heller ingen vej uden om kammeratskabet: - Jeg slipper nok ikke for at give en kasse øl i klubben.