Fuldt hus: Storvildtjæger tryllebandt publikum

Otterup: For de cirka 100 fremmødte på Otterup Bibliotek onsdag aften var to en halv times foredrag fra storvildtjægeren, Freddy Wulff, en stor oplevelse, fremgår det af en pressemeddelelse fra Otterup Jagtforening. Det spændende foredrag var suppleret med billeder fra hans lange liv som professionel jæger og fotograf.

Freddy Wulff forlod for år tilbage Danmark og sit job ved ØK, da han hørte, at man kunne få løn for at skyde hjorte i New Zealand. Her begyndte en række eventyr, hvor han med langt krøllet hår, kraftigt overskæg og bar overkrop opsøgte hovedjægere og pygmæer i Borneos jungle for derefter at grave efter guld i forsvundne guldgraverbyer i USA.

Eventyreren og storvildtjægeren har fanget jaguarer på Yucatan, fanget vildsvin i Australien med de bare næver og var med Thailands elitetropper, da de jagtede kommunistiske terrorister i junglen.

Freddy Wulff, der har været gift tre gange, har siden år 2000 "holdt sig fri af papirer", og har levet et simpelt liv uden kone i Pyrenæerne.

Otterup Jagtforening bød på øl, vand og vin, samt lækkert hjemmebag og kaffe i de hyggelige omgivelser.

