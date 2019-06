Fuld ungarsk chauffør fanget på campingplads - men slipper for straf

Fyns Politi har ingen mulighed for at løfte bevisbyrden mod den fulde lastbilchauffør, der skabte tumult ved Bogense Kyst Camping.

Bogense: Der bliver hverken udstedt bøde eller kommer noget retsligt efterspil mod den ungarske chauffør, der i alkoholpåvirket tilstand kørte til Kyst Camping Bogense med den hensigt at komme videre til Tyskland med færge.

Nu er der selvsagt intet strafbart i at ende i den vildfarelse, at der skulle være færgeforbindelse fra Bogense til Tyskland. Det kritisable bestod i, at chaufføren havde en alkoholpromille over det tilladte.

Det konstaterede Fyns Politi, da de nåede frem efter at være blevet kontaktet af Rehne Jacobsen, lejrchef på campingpladsen. Men da den ungarske chauffør ikke nonstop blev iagttaget under episoden ved campingpladsen, er det i juridisk forstand umuligt at løfte bevisbyrden og fastslå, om han var påvirket under kørslen eller først drak efter at have sluppet rattet.

Det fortæller Erik Skov, politikommissær ved Fyns Politi.

- Da vi kom frem, tog vi nøglerne fra ham, fordi han på det tidspunkt ikke var egnet til at køre, men fordi der "ikke var øjne" på ham hele tiden, kan vi ikke bevise, hvornår han har drukket, siger han.

Den anden ungarske chauffør, der kom for at hjælpe sin kollega med at få flyttet lastvognen, blev også alkoholtestet, og hans promille viste sig ikke at være over det tilladte, fortæller Erik Skov.