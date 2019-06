Fuld lastbilchauffør ville med færgen fra Bogense til Tyskland

En ungarsk chauffør med "lige rigeligt vodka" i blodet, trillede en majaften sin lastbil med kæmpe sættevogn ind på indkørslen til Kyst Camping i Bogense. Han ville med færgen til Tyskland.

Bogense: Efter 19 fredelige år som lejrchef fik Rehne Jacobsen sig lidt af en oplevelse, da der en aften i maj pludselig holdt en lastbil foran bommen i indkørslen til Kyst Camping i Bogense. - Lastbiltraileren står parallelt med indkørslen, og selve lastbilen er kørt 90 grader rundt, og chaufføren vil prøve at vende ude i vores indkørsel, men det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Da bliver jeg opmærksom på, at den er helt gal. En langtidschauffør ville ikke prøve at vende på det sted. Klokken var seks om aftenen, og Rehne Jacobsen forlod receptionen for at hjælpe chaufføren videre. Chaufføren var fra Ungarn og ikke ret god til engelsk: - Han holder med forhjulene oppe i blomsterbedet, så jeg går ud og prøver at hjælpe ved at dirigere ham. Han forstår det ikke, og derfor åbner jeg døren for at tale med ham, og der finder jeg så ud af, at han er ungarsk. Jeg prøver at lave fagter til ham, alt hvad jeg kan. Det vælger han at overhøre. Han fortsætter med at bakke, så han faktisk kører døren ind i mig flere gange, fordi den stadig står åben.

- Jeg bed også mærke i, at den nytilkomne chauffør gik og drak hyppigt af en vandflaske, så han forsøgte nok at fortynde alkoholprocenten. Rehne Jacobsen, lejrchef Kyst Camping Bogense.

- Jeg bliver knotten - Derfor bliver jeg lidt knotten og trækker i køreselen, som er den, jeg lige får ved. Jeg siger til ham, at han skal stoppe og komme med ud og se, at han er ved at bakke ind i en lygtepæl. På det tidspunkt holdt han fem centimeter fra en lygtepæl, men han vil stadig ikke høre. Til sidst ender jeg simpelthen med at trække ham ned fra lastbilen, og så ringer jeg til politiet. Da politiet kommer, sidder lastbilchaufføren på sit hvileområde inde i lastbilen med en vodkaflaske, og da de tager en prøve, står det også klart, at han ikke kan køre. For at der ikke skal ske yderligere skade, tager politiet nøglen med ind på stationen, og så ringer de til den ungarske vognmand.

Makker til undsætning Den ungarske vognmand får arrangeret, at en anden ungarsk chauffør, som også er i Danmark på det tidspunkt, kører til politistationen i Odense og henter nøglerne til den parkerede lastbil. Kollegaen kommer til Bogense ved halv elleve tiden om aftenen. Han får den sovende chauffør vækket for at få lastbilen kørt væk, men det bliver ikke den nytilkomne, der sætter sig bag rattet, men derimod den berusede chauffør, som Rehne Jacobsen i første omgang havde sit hyr med at få gelejdet uden om en lygtepæl: - Og den her gang lykkes det ham så at få kørt lygtepælen ned. Derefter råber han noget til makkeren om, at han skal skynde sig at springe op, så det ser ud som om, at det ikke var ham, der kørte. Men det havde både jeg og flere af de tilkomne campister jo allerede set. Rehne Jacobsen fortæller, at chaufføren begyndte at få en attitude, som fik ham til at ringe til politiet igen, som straks tager turen til Bogense igen, da der nu var tale om et færdselsuheld: - De fik taget spiritusprøver, som viste, at de begge to var påvirkede, også den sidst ankomne. Jeg havde også bidt mærke i, at den nytilkomne chauffør gik og drak hyppigt af en vandflaske, så han forsøgte nok at fortynde alkoholprocenten.

Tak for god underholdning Da politibetjentene ikke havde stort kørekort, endte affæren med, at en campist med stort kørekort kunne træde til og køre lastbilen væk. Derefter blev lastbilchaufførerne og deres vogne anvist en plads i industrikvarteret, hvor de kunne sove rusen ud og finde den rigtige retning dagen efter. Ifølge Rehne Jacobsen var det en gammel GPS, der havde sendt chaufføren til Bogense. Egentlig havde han kurs mod Tyskland. Campisterne takkede efterfølgende Rehne Jacobsen for en yderst underholdende aften.