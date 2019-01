Fuld fart på indsamling: Populært at løbe for Castor

Bogense: Det har vist sig at være en populær idé, at en gruppe Castor-venner besluttede sig for at arrangere et løb på en del af weekendens VM-cykelrute søndagen efter, den 10. februar.

Deltagergebyret for at gå fire kilometer eller løbe fire eller otte kilometer går ubeskåret til indsamlingen, der skal finansiere genopbygningen af træskibet Castor, der brændte i september.

Målet for arrangørerne var at få 300 med til løbet, som de kalder Castor - Bogense Cross & Citytrail, men tirsdag eftermiddag viste tælleren på www.sportstiming.dk 303 tilmeldte.

Men selv om det første mål er nået, er der plads til mange flere, og selv om arrangørerne foretrækker tilmelding på forhånd, vil der også være mulighed for at købe billet på dagen, hvor der er udlevering af startnumre i et telt på Havnetorvet fra klokken 9. Selve løbet skydes i gang klokken 10.

Castor - Bogense Cross & Citytrail giver en enestående chance for at gå over Bogense Havn, fordi arrangørerne af VM i cyklecross har lovet at vente til mandag den 11. februar med at fjerne den midlertidige bro over havneindløbet. Ruten runder også marinastranden og en del af cykelruten.

Det koster 50 kroner at gå de fire kilometer og 75 kroner at løbe, hvad enten du vælger den lange eller den korte rute.