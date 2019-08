Frivilligt socialt arbejde kan søge tilskud

Nordfyn: Frivilligt socialt arbejde kan nu søge tilskud til arbejdet fra Social- og Sundhedsudvalget, som uddeler de såkaldte § 18 midler på sit møde 12. november.

Ansøgningen skal sker digitalt via Nordfyns Kommunes hjemmeside, og ansøgningsfristen er 20. september.

Betingelserne er, at de frivillige socialt arbejde udføres for andre end familie eller nærmeste sociale netværk, at det er til gavn for andre - og udføres indenfor rammerne af en forening eller organisation.

Man kan få støtte til aktiviteter, der har et socialt, humanitært, sundhedsfremmende og forebyggende sigte, og som kan benyttes af borgere i Nordfyns Kommune.

Det kan være tilskud til nye aktiviteter, foreningsetablering og driftstilskud til bestående frivilligt socialt arbejde, herunder rimelige lokaleudgifter, forbrugsudgifter, transport, kontorudgifter, som kan dækkes helt eller delvist.