Friluftsliv: Jesper fra Salling fandt drømmejobbet på Nordfyn

Naturvejleder Jesper Kirk Christensen er godt i gang med at lære Nordfyn at kene og suge viden til sig fra de mange, der beskæftiger sig med naturen på toppen af Fyn. Her er han ved Gyldensteen Strand, hvor han er blevet sat ind i områdets udvikling af Svend Erik Errebo Hansen fra holdet af frivillige omkring Tærskeladen. Foto: Betty Rasmussen