Friluftsfolket får nye muligheder på Bogense Strand Camping

Man behøver ikke bøvle eller ligge på jorden for at campere. I Aloha Camp ståer der også familietelte - med veranda. Privatfoto

Lej et shelter, et telt i trætoppene - eller et bekvemt familietelt. Bogense Strand Camping er i gang med et indrette en helt ny afdeling på pladsen. Konceptet i Aloha Camp er bilfri zone, enkelhed og fællesskab.

Bogense: Hos Bogense Strand Camping indvier man 19. juni et nyt område: Aloha Camp er specielt dedikeret til outdoor-typer, som holder af det primitive friluftsliv. Billig overnatning, motorfri zone, frihed og fællesskab var tankerne hos lejrchef Kim Petersen, der nu er virkeliggjort i Aloha Camp.- Vi har bygget to store shelters, hvor familier i fællesskab får uforglemmelige naturoplevelser under måneskin i de lune, lyse, danske sommernætter, fortæller han i en pressemeddelelse. Det miljørigtige Aloha Camp byder også på andre overnatningsmuligheder end shelters. På området står også seks store villa-telte, som hver har to soverum, et opholdsrum og en veranda. Her kan man sidde og nyde maden, som man laver i det nye, åbne overdækkede køkken, der hører til Aloha Camp.

Eller bo i træerne Udover de store telte er de også mulighed for at leje små spidstelte, som er placeret på en platform oppe mellem i trætoppene. Ifølge lejrchef Kim Pedersen appellerer Aloha Camp ikke bare til én målgruppe.- Vi har bygget Aloha Camp som et tilbud til alle dem, der af forskellige årsager ønsker en autentisk friluftsferie. Til ægteparret på cykelferie, som ikke orker at slæbe teltet med rundt. Til de eventyrlystne, der vil prøve noget anderledes. Til den enlige forælder, der måske ikke har penge til charterferien. Til virksomhedens team-building, hvor ingen forstyrrende elementer fjerner fokus. Og så gør det jo heller ikke noget, at vi har gjort Aloha Camp praktisk talt CO2-neutral, pointerer Kim Pedersen.