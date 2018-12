Et nyt projekt skal sørge for, at skoleklasser og gæster på Gyldensteen Strand kan scanne sig til naturviden og -inspiration.

Gyldensteen: I de seneste måneder har forbipasserende nok undret sig, når træpæl efter træpæl er skudt op i området ved Gyldensteen Strand. For hvad skal de små hvide plader på pælene gøre godt for? Pladerne indeholder QR-koder, og de er en del af et skoleprojekt rettet mod børn på 4.-6. klassetrin, som skal gøre det nemmere for eleverne at lære om naturen omkring dem. - Så kan man scanne QR-koderne med sin telefon og blive givet en opgave. Det kan handle om skovbunden, træsorter, bestemte sten, dyrespor og meget andet, fortæller Svend-Erik Errebo, der er leder for de frivillige på Gyldensteen Strand. Opgaverne kan eventuelt bruges i et stjerneløb, og de består i at finde genstande i naturen for så at tage billeder af dem eller tage dem med tilbage. Opgaverne blev udarbejdet af Løkkemarksskolens lærer Ulla Lunau Rasmussen med midler fra Nordfyns Kommune, og skiltene er opsat af Aage V. Jensens Naturfond.

Svend-Erik Errebo (th) indvier her et insekthotel med assistance fra området opsynsmand, Jens Bækkelund, tilbage i september. Det var endnu et tiltag, der skal gøre Gyldensteen Strand læringsrigt og skolevenligt. Arkivfoto: Mikkel Hamann Jensen

Ramt af hærværk Opgaverne behøver ikke kun at blive brugt til skoleudflugter, fortæller Svend-Erik Errebo. Der står nemlig et oversigtskort med samtlige 12 pæle ved Tærskeladen, som man kan bruge til at finde dem. - Andre gæster er selvfølgelig velkomne til at prøve opgaverne og blive inspireret af områdets natur. De fungerer dog bedst om foråret, siger han. Og alt står næsten klart til foråret med undtagelse af en enkelt pæl, som mangler sin QR-kode. - Man skruer ikke lige sådan pladerne af, så det må være hærværk. Det er en ærgerlig sag, men den bliver erstattet, inden skoleudflugterne til foråret, siger Svend-Erik Errebo.