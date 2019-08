Bogense: Det var en noget skuffet Finn Gramvad, der lørdag aften ved 21-tiden ville tænde de ni projektører, som ved særlige begivenheder lyser havnens gamle aero-mølle op med rødt lys. Seks ud af de ni kraftige projektører var nemlig forsvundet.

- Fiskemanden, der holder parkeret foran møllen, har set projektørerne ved 17-tiden, og jeg var dernede for at tænde lyset klokken 21. Så det er i det tidsrum - ved højlys dag, de er blevet stjålet, mener Finn Gramvad.

Projektørerne har været brugt ved særlige begivenheder i byen siden efteråret 2018, og de udgør en værdi af 15.000 kroner, men for mølle-ejeren er det mere selve tanken, der ærgrer ham.

- Mølletårnet er blevet et flot vartegn for Bogense, som skaber opsigt, når der kommer lys på. Det er noget, jeg som privatmand har investeret i for at skabe noget for Bogense, så jeg er lidt ærgerlig over det, siger Finn Gramvad.

Selvom projektørerne har en vis værdi, så håber han, at det er drengestreger, og at nogen eventuelt vil stille dem tilbage ved Støberiet, når de får kolde fødder.

- Tyveriet er meldt til politiet mandag morgen, men hvis projektørerne kommer tilbage, så er jeg villig til at glemme det hele, siger Finn Gramvad.