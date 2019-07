Fra kræmmermarked til byfest: - Hatten af for opbakningen

Otterup Kræmmermarked blev kendetegnet ved, at fredagens stort anlagte fest henvendt til ungdommen, blev en kæmpe succes. Aldrig har omsætningen været større, fortæller formanden for markedet.

Otterup: For andet år i træk tiltrak Otterup Kræmmermarked tusinder af unge om fredagen med musikere, der appellerer til målgruppen.

Den store satsning sidste år var en endnu større succes i år, spørger man Danni Kastberg, formand for OHK's Venner, der står bag kræmmermarkedet.

- Det var helt fantastisk. Sidste år slog vi rekord med billetslaget om fredagen, og det overgik vi fuldstændigt i år. Der kunne stort set ikke være flere mennesker i teltet. Opbakning skal jeg love for, vi har fået. Så hatten af for det, siger han.

De mange unge, der lagde vejen forbi Otterup Kræmmermarked fredag resulterede i 5550 solgte billetter - omkring 1000 flere end sidste år.

- Den respons, vi har fået fra artisterne, har også været rigtig god. De har været positivt overraskede over den fest, man har kunne skabe her. Ordet kræmmermarked lyder jo ikke af det helt store, men det er jo ligeså meget en byfest. Og det har vi bevist to år i træk nu, siger Danni Kastberg .

Lørdagen bød på den velkendte opskrift for Otterup Kræmmermarked, som tiltrækker det trofaste publikum, med Stig Rossen & Vennerne og Jørgen de Mylius. Danni Kastberg vurderer, at i omegnen af 15.000 til 18.000 mennesker lagde vejen forbi kræmmermarkedet 4.-7. juli.