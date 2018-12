Fra folkeskoledrop til gastronom: Steven fandt motivationen i maden

Han færdiggjorde aldrig sin 8. klasse, men i dag begår Steven Jensen sig som gastronom med en fremtidsdrøm om meget mere madkreativitet.

Søndersø: Søndersø: I dag sørger han for, at salatbladene sidder, som de skal på smørrebrødene. Eller at rejerne har den helt rette farve og placering på de små firkantede anretningstallerkener hos Mad Med Sjæl på Nordfyns Gymnasium. Torsdag den 15. november bestod han endda sin svendeprøve, så han nu laver mad med titlen som gastronom med speciale i smørrebrød og catering. Men for blot et årti siden stod den mulighed slet ikke på livets menu for 26-årige Steven Jensen. - Jeg følte ikke, jeg gjorde noget rigtigt i skolen dengang, fortæller den nyuddannede gastronom.

Dorthe Knudsen (tv.) fra Søndersø Produktionshøjskole skabte kontakten for Steven Jensen til Nordfyns Gymnasium tilbage i 2010, så han kunne komme i gang med at bruge sine hænder. Eksempelvis til at lave små anretninger, som dem her til hans egen receptionsfejring. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Skoletrætheden rammer Steven Jensen voksede op i Ejlby på Nordfyn og startede sin skolegang i Skamby. Skoletiden husker han som værende god, indtil han ramte 5.-6. klasse. Han flyttede skole til Veflinge, derefter Morud, men han blev stadig mere og mere skoletræt. - Uanset hvad jeg lavede i skolen, så førte det ikke positive kommentarer med sig fra underviserne. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, erindrer han om den demotiverende periode. Han prøvede at tage 8. klasse om på skolen i Særslev, men lige lidt hjalp det på skoletrætheden. Efter endt forløb droppede han ud uden færdiggjort folkeskole og kunne ikke se nogen muligheder foran sig. Han flyttede til Dalum i 2009 med sin daværende kæreste. - I den periode lavede jeg ikke noget. Jeg var doven, og der skete ingenting, siger Steven Jensen. Men da han samme år brød med sin kæreste og flyttede til Søndersø, hvor hans mor nu boede, begyndte der at ske noget.

Som chef, vejleder og god ven har Kent Kristensen, der ejer Mad Med Sjæl, hjulpet den dugfriske gastronom med hans udvikling. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Da det vendte Her kontaktede han Søndersø Produktionshøjskole i håb om, at han igen ville få mulighederne åbnet. - Hvad skulle jeg lave resten af livet? Dét at tjene penge trak selvfølgelig også, men nu skulle der bare ske noget, fortæller gastronomen. Han vidste, at han skulle finde noget, hvor han kunne bruge sine hænder. Steven Jensen prøvede sig gennem produktionshøjskolen både med musik, på Kold College og som dyrepasser. Men det var først, da han forsøgte sig af med maden, at han fandt noget, han kunne se en fremtid i. Hans vejledere fik ham hurtigt kædet op med Nordfyns Gymnasiums køkken, hvor Kent Kristensen med sin cateringvirksomhed Mad Med Sjæl tog den unge mand under sine vinger. - Og da begyndte det at vende. Jeg fik en anerkendelse af, at nu gjorde jeg noget godt, lyder det smilende fra Steven Jensen, der tilføjer: - Så snart jeg fik positive ting at vide, blev jeg meget mere positiv omkring mig selv. Og Kent er bare god til at rose os.

Nordfyns Gymnasiums rektor Kurt René Eriksen har lige så været behjælpelig i Steven Jensens proces fra lærling til svend. Her overrækker rektoren en svendegave. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Udviklede sig personligt I 2012 begyndte han sin toårige erhvervsgrunduddannelse på Søndersø Produktionshøjskole, der sikrede, at han både kunne arbejde en masse hos Mad Med Sjæl, men tilføjede undervisning dertil. Og i 2015 startede han på Svendborg Erhvervsskole med en lærlingekontrakt ved selvsamme cateringfirma. Hos Kent Kristensen, som nu også har fastansat Steven Jensen. - Det stod hurtigt klart, at Steven havde et øje for detaljen. Han var en meget stille gut, men han er så venlig og hjælpsom. Det har været spændende at følge hans udvikling, siger chefen for Mad Med Sjæl. Steven Jensen kan også mærke på sig selv, at der er sket meget siden de skoletrætte år. - Jeg synes jo altid, at jeg har været den samme. At jeg har været mig. Men jeg er blevet meget mere åben og bedre til at møde nye mennesker, lyder det fra nordfynboen.

I fremtiden håber Steven Jensen på, at han kan gøre sig som dessertkok eller endda som konditor. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Hjalp til hos Goma Han regner ikke med at stoppe her. Han vil udvikle sig mere og blive dygtigere til sit fag. - Lige nu skal jeg selvfølgelig bare arbejde. Men jeg drømmer om at blive dessertkok eller måske endda konditor, kigger Steven Jensen fremad. Det har hans chef også en tiltro til, at den unge mand kan. - I sit forløb har han blandt andet været inde og hjælpe til hos Goma i Odense. Og der kommer du ikke ind, hvis du ikke er dygtig, fortæller Kent Kristensen og sender Steven et blink med øjet. Han bevægede sig fra ingen muligheder efter skoletrætheden til at have en kreativ passion, som han er både glad for og stolt af. Han sender Kent et smil igen. - Jeg har altid haft troen på, jeg nok skulle blive til noget. Men jeg manglede bare motivationen. Den fandt jeg her.