Fra Singapore til Nordfyn

Avisens nye journalistpraktikant er vokset op i Roskilde og har arbejdet et halvt år i Singapore. Nu glæder han sig til at lære Nordfyn at kende.

Nordfyn: Fynske Mediers nye journalistpraktikant på Nordfyns-redaktionen har prøvet at arbejde på en lokalredaktion før. Dog en lokalredaktion, der strækker sig over et væsentligt større område. Jonas Boje Andersen hedder han, og han kommer direkte til Nordfyn fra et halvt år i praktik på ScanAsia i Singapore, et magasin for skandinaver i hele Sydøstasien. Så i det halve år som journalist i Singapore har Jonas blandt andet rejst rundt i Vietnam, Indonesien og Thailand. Men i det næste halve år skal han i stedet lære Otterup, Bogense, Søndersø, Morud og alle de mindre lokalområder på Nordfyn at kende. Og det glæder han sig til. Jonas Boje Andersen er 24 år, født i Holbæk og opvokset i Roskilde. I 2014 blev han student og havde ikke et klart billede af, hvad han ville bruge sin fremtid på. Så da han fik halvdelen af et højskoleophold på Hadsten Højskole foræret, slog han til. Her kom han til at gå sammen med mange journalistaspiranter, og de såede åbenbart en gnist i ham, selv om han i første omgang begyndte at studere erhvervsøkonomi på SDU i Kolding med fokus på entreprenørskab og innovation.

Opgav erhvervsøkonomi Men det var alligevel ikke det helt rigtige for Jonas, og så besluttede han at bruge de næste fem måneder på at forberede sig grundigt til optagelsesprøven på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, og det gjorde han så godt, at han blev optaget i første forsøg. Og nu er han så landet på Fyn med bolig med vandudsigt i Odense og arbejdsplads med vandudsigt på havnen i Bogense. Herfra glæder han sig til at lære Nordfyn grundigt at kende og at fortælle både de historier, der gør folk glade og dem, der afdækker, at noget ikke er foregået helt efter bogen. Ved computeren på redaktionen på Vestre Havnevej afløser Jonas Mikkel Hamann Jensen, der fortsætter sin praktiktid på kulturredaktionen i Odense. Hvis du vil i kontakt med Jonas Boje Andersen, kan du fange ham på telefon 6545 5775.