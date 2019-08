Fra Nordsjælland til Nordfyn: Bruger ferien på at arbejde frivilligt under Rosenfestival

Vesna Kristensen fra Frederiksværk er lidt af en "rosenfanatiker" og har derfor valgt at krydse Storebælt for at bruge fire dage af sin ferie på at være frivillig under Nordfyns Rosenfestival.

Bogense: Torsdag kl. 6.00 startede Vesna Kristensen sin hvide Volkswagen Polo for at køre den hele vejen fra Frederiksværk til Bogense for at få jord under neglene i arbejdet med rosenfestivalen. Hun har - udover en datter i Svendborg - ingen forbindelse til Fyn og bor derfor på et Bed and Breakfast i Særslev under de fire dages arbejde fra torsdag til søndag. Og regningen? Den betaler hun selv, for:

- Jeg elsker roser og er nok lidt af en rosenfanatiker. Det siger dem, jeg kender i hvert fald, griner den 58-årige sjællænder.

Sin lille rækkehushave har hun derfor "proppet til" med ti-femten forskellige roser, der tæller både klatreroser og buskroser. Den betagende blomst er på den måde blevet lidt af en hobby for hende, men hun har til trods herfor aldrig deltaget i rosenfestivalen før.

- Jeg har flere gange set opslag i Rosenposten for rosenfestivalen, men jeg har ikke haft mulighed for at deltage før, fordi jeg med job i hjemmeplejen altid har arbejdet i weekenden. Men i år, hvor jeg har ferie under festivalen, tænkte jeg straks, at den skal bruges på at være her.

Arbejdet med blomsterne startede torsdag formiddag på Grønløkke Planteskole med at tilplante ampler til lygtepæle, og arbejdet med blomsterne fortsætter hele vejen gennem weekenden. Søndag har Vesna Kristensen også meldt sig til at stå i en madbod. Hun synes, at festivalen er et fantastisk arrangement og har lagt mærke til, at fynboer er gode til at lave festivaler:

- Men det bliver ikke annonceret så meget ovre hos os, så hvis man ikke lige læser Rosenposten, så ville man nok ikke vide noget om det. Men fordi jeg har en datter i Svendborg, så har jeg fået øjnene op for, at der også er frikadellefestival og kirsebærfestival på Fyn. Fynboere er gode til at gøre alt til en festival!