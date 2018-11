Fra Grundtvig til Kim Larsen

Søndersø: Højskolesangbogen er et stykke levende kulturhistorie. Over 100 år gammel, men er med jævne mellemrum fornyet, så gammelt nedslidt stof er taget ud. Torsdag 29. november kl. 14.30 kan man i Borgerhuset i Søndersø opleve et causeri ved Birgitte Hansen. Hun causerer over digtere, komponister og den tid, sangene refererer til. Deltagerne synger udvalgte gamle og nye sange. Arrangør er Frit Oplysningsforbund - Nordfyns Kommune.

Gennem rigtig mange år har Birgitte Hansen siddet ved klaveret og formidlet højskolesangen i ord og toner. Hendes baggrund er den, at hun har været højskolelærer på Grundtvigs Højskole, Gerlev Idrætshøjskole og Ryslinge Højskole og var i femten år forstander for Skælskør Folkehøjskole, hvor hun blandt andet stod for korkurser i tæt samarbejde med dirigent og komponist Michael Bojesen.

Det koster 90 kroner inklusive kaffe og kage at deltage i arrangementet - medlemmer af Kulturklubben Fora betaler kun 70 kroner. Tilmelding foregår på mail: nordfyn@fo.dk eller telefon 64 84 14 56.