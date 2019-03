Forurening er en ubekendt faktor på mejerigrund

Ore: Hvad der skal ske med mejerigrunden efter nedrivningen af det tidligere Ore Mejeri står indtil videre hen i det uvisse, men Nordfyns Kommune har ikke ønsket at købe den af kurator i den tidligere konkurssag.

Der vil blive ryddet op, jævnet ud og sået græs, og så er det op til beboerne, om nogen vil slå græsset fremover.

- Jeg forestiller mig ikke, at der vil komme nogen rendende og protestere, hvis byen kan finde et eller andet at bruge grunden til. Den er reelt værdiløs, og regionens miljøfolk har desuden fundet et forurenet område mellem bygningerne, fortæller bygningskonsulent i Nordfyns Kommune Per Frydkjær.

Forureningen består af olieprodukter og tungmetaller og vil i første omgang ikke blive renset op, selvom der få meter fra den findes to drikkevandsboringer. Undergrunden er nemlig forsynet med et tykt lag beskyttende ler på op til 20 meter, og forureningen ser ifølge Per Frydkjær ud til at trække væk fra boringerne i de øverste lag.

- Stofferne stammer fra dengang, der var maskinværksted på grunden. Bag bygningen lå der et hærderi, og det er her, forureningen er fundet, siger han.

Regionen følger forureningen og vil på grund af drikkevandsboringerne løbende tage prøver på grunden i løbet af nedrivningsperioden.

Sammen med en massiv gravemaskine er også et knuseværk kørt i stilling. Industribygningen vil blive miljøvurderet og revet ned på almindelig vis, mens beboelsen er for farlig at gå ind i på grund af sammenstyrtningsfare og bliver kørt på deponi.