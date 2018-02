Forsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus Roger Buch kalder det usædvanligt, at tunge bestyrelsesposter gives til ikke-valgte politikere.

Nordfyn: Der er ikke lavet systematisk forskning på fordeling af bestyrelsesposter blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer, men det forhindrer ikke forsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus Roger Buch i kalde det usædvanligt, at Jens Otto Dalhøj (LA), Franz Rohde (K) og Mette Hjorth (R) har fået tunge bestyrelsesposter i NGF Nature Energy, Fjernvarme Fyn A/S og Vandcenter Syd A/S, selvom de ikke blev valgt til kommunalbestyrelsen i november.

- For mig er det helt klart usædvanligt, at man deler ud til nogen, som ikke er med i kommunalbestyrelsen. De poster, som giver indflydelse eller penge, ryger normalt til de involverede kommunalpolitikere, siger Roger Buch.

Forskeren mener, at det i forvejen er et svært job at få fordelt posterne.

- Der er mange, som skal takkes, og mange vil gerne have noget, så derfor er det sin sag at dele ud til andre, og man løber let ind i noget kritik, hvis man kaster sig ud i sådan noget, siger han.

Når bestyrelsesmedlemmerne ikke selv sidder i kommunalbestyrelsen, kan det godt gå ud over kommunikationen, mener Roger Buch.

- Det er præcist hensigten med de poster, at man sikrer en god kommunikation, koordination og information om ting, der foregår i kommunen og i de her selskaber, så man mister på sin vis det, som er hele hensigten med øvelsen, siger han.

Roger Buch tror ikke så meget på, at det handler om at takke de medlemmer af valgforbundet, som var med til at give Venstre absolut flertal.

- Man må gå ud fra, at man tænker frem mod næste kommunalvalg, og hvis man så skal lave en aftale igen, er det måske en fordel at gøde grunden allerede nu. Det med at sige tak for hjælpen, det tror jeg ikke så meget på, for i politik tænker man mere fremad, siger Roger Buch.