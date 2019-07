Forsker fortæller om Gyldensteen Strand

Gyldensteen Strand: Udviklingen i naturen til vands, til lands og i luften ved Gyldensteen Strand følges tæt af forskere fra Biologisk Institut på Syddansk Universitet.

Men hvad er det egentlig, de undersøger, forskerne?

Det kan du blive klogere på søndag den 21. juli mellem klokken 13 og 15, hvor der er åbent i tærskeladen. Her vil ph.d.-studerende Susan Guldberg være til stede med forskningsudstyret og en masse dyr i akvarierne.

"Føl, prøv, se og quiz dig til mere viden om Gyldensteen", lyder opfordringen fra forskeren.

Hver søndag frem til den 26. august er der åbent et par timer om eftermiddagen i tærskeladen, hvor der blandt andet er mulighed for at låne fangstnet, se ældre og nye kort over området og se Holger Garniks flotte stensamling.

Og nogle søndage hen over sommeren er der altså også besøg af nogle af de forskere, der holder øje med, hvordan området udvikler sig. /bett