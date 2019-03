Østrup: De fleste kender sikkert Anders Blichfeldt som forsanger på de store scener i bandet Big Fat Snake eller som fortolker af de største Elvis-hits sammen med Elvis' band.

Men torsdag den 4. april er der mulighed for at høre Blichfeldts bud på en kirkekoncert, når sangeren med den store stemme besøger Østrup Kirke til en koncert med temaet: Tro, håb, musik og kærlighed.

"I Anders Blichfeldts indre har der altid været musik. Til tider fylder musikken det hele. Det er i dette rum, at ny musik opstår og senere finder sin vej til publikum. Musikken er et grundstof i Anders, en måde at opleve verden på", hedder det blandt andet i en optakt til koncerten.

I Østrup Kirke vil Anders Blichfeldt fortælle historier fra sit liv og give eksempler på sange, der har hjulpet ham gennem gode og svære tider, ligesom han også vil fortælle om nogle af de sange, han selv har skrevet.

Koncerten begynder klokken 19.30. Billetter til 195 kroner kan bestilles på billet.dk.