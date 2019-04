Fornyet håb om at bevare butik i Nørreby

Forsamlingshuset var fyldt til sidste plads, da borgerne i Nørreby kæmpede videre for at bevare en butik i byen. Stemningen var en blanding af skepsis og velvilje.

Nørreby: - Der kom i hvert fald 110 personer. Forsamlingshuset i Nørreby var fuldstændig proppet. David Lorentzen, der er med i arbejdsgruppen til at bevare en butik i Nørreby, gør status efter torsdagens borgermøde. Visionen er at genetablere en dagligevarebutik i landsbyen, efter at brugsen efter 122 års virke gik konkurs. - Jeg vil sige det sådan, at der var en kæmpe stor skepsis, men på trods af det var der også en stor velvilje. Målsætningen er danne et anpartsselskab på en halv million kroner, som skal findes lokalt. - Og vi er faktisk noget, der ligner halvvejs. Alene på borgermødet blev der givet tilsagn om, tror jeg, 230.000 kroner, fortæller David Lorentzen. Deltagerne udfyldte en seddel, hvor de oplyste, hvor mange anparter og låneandele de er interesseret i at tegne. De skrev under på følgende ordlyd: - Ja, jeg er interesseret i at være med i Nørreby Butikshus ApS, hvis det endelige budget viser, at det kan blive en virksomhed med en sund økonomi.

- Jeg er meget positiv og vil næsten gå så vidt at sige, at jeg er sikker på, at vi nok skal finde en eller anden løsning. Men vi er ikke hjemme endnu. David Lorentzen, medlem af arbejdsgruppen til bevarelse af en butik i Nørreby

Snarlig deadline Arbejdsgruppen har sat fredag den 12. april som en slags deadline. Herefter skal beslutningen tages, om det giver mening at køre videre med projektet. - Jeg er meget positiv og vil næsten gå så vidt at sige, at jeg er sikker på, at vi nok skal finde en eller anden løsning. Men vi er ikke hjemme endnu. Arbejdsgruppen har indledt en dialog med Dagrofa, hvor Let-Køb hører under, og der er gensidig interesse for at indlede et samarbejde. - Dagrofas analyser viser også, at omsætningen er til at lave en butik. Det er driften, som ikke har været god nok. Jeg er fuldstændig overbevist om, at der kan skabes et overskud med den omsætning, der har været. Var det ikke fordi, at jeg selv i dag drev en sund virksomhed, havde jeg taget jobbet som købmand, siger David Lorentzen, der for år tilbage selv var uddeler i Nørreby.

Jagt på købmand Hvis det lykkes at finde den nødvendige kapital, er planen at købe konkursboet, istandsætte det og leje butikken ud til en købmand og hjælpe ham i gang med et varelager. - Det hele står og falder med, om vi i sidste ende finder en købmand, der forstår at drive butikken. Argumentet med, at folk skal til at handle noget mere lokalt, har jeg aldrig givet noget for. Man får ikke lokket folk hen og købe noget i en butik under trusler om, at deres huspriser ellers falder. Folk handler lokalt, hvis det er sjovt at komme der, hvis der er et godt vareudbud, og hvis priserne er rimelige. Så kommer kunderne også, er David Lorentzen og de øvrige i arbejdsgruppen enige om.