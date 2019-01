Otterup: Når den nye retrospektive udstilling af Ole Ahlberg bliver en realitet, vil det betyde en masse godt for Otterup Geværfabrik og Otterup som by. Det mener bestyrelsesformanden hos den selvejende geværfabrik, Ole Rasmussen.

- Bestyrelsen var ikke ét minut i tvivl om, at det her ville blive en god ting for byen, da vi blev kontaktet med forslaget om udstillingen, siger han.

Otterup Geværfabrik-bestyrelsen forventer, at udstillingen vil skabe noget liv i og omkring fabrikken fra maj til august, hvor den vil være åben.

- Der plejer ikke at være så mange arrangementer i fabrikken om sommeren, men vi håber på, det kan skabe lidt liv i midtbyen, og at besøgende kommer fra alle ender af Nordfyn såvel som uden for kommunen.

Geværfabrikken har tidligere skudt med vådeskud ved små udstillinger, hvor det ikke helt spillede med antallet af gæster, men med speciel kunst som Ole Ahlbergs erotiske Tintin-malerier forsøger de nok en gang at få ild i krudtet på fabrikken.