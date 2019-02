Foredragsrække: Den nyeste forskning direkte til Veflinge

Kom til Veflinge og få indblik i den nyeste forskning. Håbet er, at mange nordfynboere vil møde op. Første livetransmission handler om, at ny teknik afslører hvalernes skjulte liv.

Der er tale om en foredragsrække, der holdes på Aarhus Universitet, og som over internettet sendes direkte til henved 200 steder rundt i Danmark. I aktivitetshuset i Veflinge sættes en projektor og et stort lærred op med tilhørende lydudstyr. Første gang bliver tirsdag 12. marts, hvor emnet er, hvordan at ny teknik afslører hvalernes skjulte liv.

Med Bjarne Sund Laursen, der er bosiddende i Veflinge, som initiativtager og via et samarbejde mellem Veflinge Lokalråd og Veflinge forsamlingshus, livetransmitteres der i løbet af foråret fire videnskabelige foredrag i aktivitetshuset. Håbet, at det gratis tilbud ikke bare vil tiltrække folk fra Veflinge, men fra hele Nordfyn.

Veflinge: Umiddelbart ligger det måske ikke lige til højrebenet at sætte kursen mod Veflinge, hvis man vil have indblik i den nyeste, videnskabelige forskning.

Snak om videnskab

Med til konceptet hører, at man som tilhører via sms og Twitter kan interagere med de professorer og forskere, som holder foredragene. Fællesnævneren er, at man får indblik i den nyeste viden og forskning om inden for forskellige emner. Foredragene har et meget højt fagligt niveau, men formidlet i øjenhøjde på et populær videnskabeligt niveau, fortæller Bjarne Sund Laursen.

Der vil være mulighed for at købe øl, vand og kaffe. Dørene åbnes klokken 18.00, så man har mulighed for at finde sig til rette og eventuelt få en hyggelig snak om naturvidenskab med ligesinde. Foredragene starter præcist klokken 19.00.

De tre øvrige foredrag kommer til at omhandle "Vores urolige klode", "Hunting exoplanets and life in the Universe" og "Når fysikkens stråler helbreder". Hele programmet kan ses på ofn.au.dk.