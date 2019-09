Foredrag: Hør om forandring

Søndersø: Det er aldrig for sent at hanke op i sit helbred. Snarere tværtimod.

Det fortæller læge og forfatter Jerk W. Langer om torsdag 26. september kl. 14-16, når han holder foredrag ved sundhedscafé i Seniorhuset Mødestedet.

Han vil gerne inspirere deltagerne til at tage kloge valg i hverdagen, uden løftede pegefingre. Han kommer blandt andet ind på, hvordan man slipper af med smerter, smider overflødige kilo uden sult, ser yngre ud og får styr på blodsukker, gigt, hud, blodtryk, kolesterol, tarmflora og fordøjelse.

Jerk W. Langer tager i oplægget udgangspunkt i sine bestsellerbøger "21 helbredende dage med antiinflammatorisk kost".

Der betales for deltagelse, pris er inklusiv kaffe med brød.

Tilmelding senest mandag 23. september til Seniorhuset Mødestedet telefonisk.