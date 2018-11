Fordeling af penge til frivilligt arbejde: Glæde hos nogle foreninger og skuffelse hos andre

Nordfyn: I sagens natur generer frivilligt socialt arbejde i sig selv ikke nogen given indkomst. Hjælp ude fra er i mange foreninger af afgørende betydning, og derfor er det hvert år i november forbundet med spænding, når Social- og Sundhedsudvalget fordeler de kommunale penge til området.

I budgettet for næste år er der afsat knapt 756.000 kroner plus 339.500 til Frivilligventer Nordfyn. Politikerne skulle tage stilling til 65 ansøgere, hvoraf de tre blev afleveret for sent. Samlet blev der søgt om midler for i alt 1.4 millioner kroner, og slutteligt blev der uddelt midler 644.000 kroner. Restbeløbet bevilliges eventuelt på et senere tidspunkt.

Største donation har Ældre i Bevægelse Søndersø fået med 30.000 kroner. Foreningen har cirka 60 medlemmer og dyrker blandt andet samvær og motion i Veflinge Hallen.