Forbipasserende slukkede brand i Rosenfestivals telt

Bogense: En snarrådig nattevandrer reagerede hurtigt, da han natten til fredag opdagede, at det brændte i et af Rosenfestivalens telte i Adelgade. En eller flere hærværksmænd havde sat ild til nylonteltet tre steder, men efter at have ringet 112 gik anmelderen selv i gang med slukningsarbejdet.

- Han lånte simpelthen en sæk havemuld hos Netto, som han kastede på flammerne, fortæller indsatsleder ved Beredskab Fyn, Jesper Vestergaard.

Derfor var ilden allerede slukket, da indsatslederen nåede frem.

Det er første gang, Rosenfestivalen er udsat for hærværk mod et af deres telte, fortæller festivalleder Jette Kærgaard.

- Det er ærgerligt med den mentalitet, at man har lyst til at ødelægge andre menneskers ejendom. Sådan et telt har jo en vis værdi, så selvfølgelig ærgrer det os. Vi har heldigvis været forskånet for alvorligt hærværk i alle Rosenfestivalens leveår. Der har måske været en væltet rosenpotte og andre mindre ting, men det er første gang, vi oplever noget som det her, fortæller Jette Kjærgaard.

Fra og med fredag, når stadeholderne begynder at flytte ind i teltene er der hyret nattevagter til at passe på udstillingerne, men det har der ikke været torsdag nat, hvor teltene var tomme.