Forårsmarked i Veflinge: - Svært at få armene ned

Lørdag var der liv og glade dage ved Dagli' Brugsen i Veflinge, da bestyrelsen havde arrangeret forårsmarked. Formand for bestyrelsen ser frem til at gøre det til årlig begivenhed.

Veflinge: I det milde forårsvejr foran Dagli' Brugsen i Veflinge var størstedelen af byens borgere forbi lørdag for at få en øl, en pølse og en hyggelig snak med naboerne. Med inspiration fra et lignende - dog større - forårsmarked i Kerteminde, havde Dagli' Brugsens bestyrelse, stablet et arrangement på benene, der fik byen til at blomstre.

- Det er så hyggeligt. Og det er dejligt med opbakning fra både beboere og foreninger. Jeg har svært ved at få armene ned, sagde Ulla Larsen, formand for Dagli' Brugsens bestyrelse.

Hun fortalte, at de for nogle år siden grillede og lavede noget lignende, som borgerne var vilde med. Så blev planen, at det skulle udvides, så der både kunne komme lokale kræmmere, foreninger og en pølsevogn.

- Kunderne har støttet op om det. Det vidner også om fællesskabet. Det er helt sikkert noget, vi skal fortsætte med fremover.

På begge sider af vejen var der aktivitet omkring markedet, som gjorde, at forbipassernede biler sneglede sig forbi og blev nysgerrige.