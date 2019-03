Forårsjazz for Castor

Bogense: Ugens største nyhed fra de frivillige bag træskibet Castor, var nok at skibet nu er nået vel til Egernsund, hvor det i de kommenede måneder skal gennem en genopbygning efter branden. Men selv om selve det fysiske arbejde er gået i gang, så er der stadig mange frivillige kræfter i gang med at samle penge sammen i kulissen.

- Allerede nu den 30. marts arrangerer vi frokostjazz med Suburban Jazzband ude hos Ramazang i Fredskoven. Bogense havde jo en jazzklub i gamle dage, og den stemning kunne vi godt tænke os at genskabe med en støttekoncert. Der må godt ske lidt her i den kolde tid, og der bliver også noget buffet. Der har været massiv opbakning fra lokalområdet hele vejen siden branden, og det gør jo, at vi også blandt os frivillige får troen på, at Castor betyder noget for Nordfyn, siger Kjeld Bruun, der er formand for støtteforeningen Castors Venner.

Jazzkoncerten med Suburban Jazzband finder sted den 30. mart mellem klokken 13 og 16.

- Og blandt vores arrangementer i år er vi også rigtigt stolte af, at vi har hentet Michael Falch og hans datter Mathilde Falch til en fælles koncert i Bogense Kirke den 28. oktober. Her er billetsalget lige ved at være i gang, og der har allerede været stor interesse. Det sker i et samarbejde mellem Castors Venner og menighedsrådet, fortæller Kjeld Bruun.

Formålet er at sikre penge til Castors genopbygning og fortsatte vedligeholdelse. Mens motionsløbet Castor Cross & Citytrail indbragte mere end 70.000 kroner, så har indsamlingen rundet 113.000 kroner til det brandramte skib.

Indsamlingen blev startet af en af Castors oprindelige bagmænd Erik Hansen, der netop på Castors Venners generalforsamling blev udnævnt til æresmedlem for sit mangeårige arbejde for skibet.