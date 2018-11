For hjertet og for hjernen: Derfor er motion godt for demente

2

- I et fitnesscenter, svømmehal eller idrætsforening har man også en række sociale kontakter. Man indgår i et fællesskab, og specielt når instruktøren bliver demensvenlig og fællesskabet mere inkluderende. Og vi ved, at det at have social aktivitet er vigtigt, også for at forhindre at sygdommen går for hurtigt ned ad bakke. Det er også med til at forebygge, at man får en demenssygdom.

Det har desuden den meget store effekt, at du får et sygdomsforløb med større livskvalitet, fordi du føler dig mere inkluderet. Vi kan jo ikke stoppe sygdommen, derfor er spørgsmålet om, hvordan livet med demens bliver, ret afgørende. Vi ved, at det at være i fællesskaber med andre, at bruge sin krop og sin hjerne, at blive udfordret hele tiden og være optaget af nye ting, det er også vigtigt for mennesker med en demenssygdom.