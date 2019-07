For fulde sejl: Flåde af sejlskibe stævner mod Bogense

De gamle skibe begynder at ankomme til Bogense om lørdagen, og hele weekenden vil der være masser af aktiviteter på havneområdet, hvor Nordfyns Erhverv og Turisme står for den lokale del, mens sejlskibs-karavanen også selv medbringer forskellige aktiviteter.

For andet år i træk er Bogenses gamle havn udgangspunkt for kapsejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe, der skydes i gang med kanonsalut mandag den 22. juli klokken 10.

Bogense: Besætningerne på foreløbig 52 gamle sejlskibe har meldt deres ankomst til Bogense i weekenden den 20. og 21. juli, og dermed er der garanti for en weekend, der kan tænde eventyrlysten i enhver, der interesserer sig det mindste for gamle sejlskibe og det liv, der følger med.

Kom med ombord

I løbet af weekenden vil der være mulighed for at komme om bord på nogle af skibene, og hvis det giver smag efter mere, er der også mulighed for at komme med på en dagstur, når skibene den følgende uge sejler rundt om Fyn med afstikkere til Fredericia og Sønderborg.

Både lørdag og søndag er der masser af musik på havnen, dels på Moletorvet og dels ved de røde fiskerhuse på Vestre Mole, og i det gule hus for enden af Vestre Havnevej vil der være kunstudstilling.

Kapsejladsen medbringer selv en såkaldt maritim oplevelsesrambla med blandt andet et sejlmagerværksted, mulighed for at lære at kaste med kasteline og blive klogere på navigationsskolen Simacs uddannelser.

Hvis det går som sidste sommer, bliver det en weekend med trængsel på havnen, for da var der skønsmæssigt omkring 15.000 besøgende, og for at de kan færdes sikkert, vil Vestre Havnevej være spærret for kørende trafik om søndagen.