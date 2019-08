For første gang: Ny ungefestival på Nordfyn afvikles i weekenden

På lørdag afvikles UngeFestival 2019 for første gang. Festivalen er målrettet kommunens unge mennesker.

Søndersø: Cirkuspladsen tæt ved omfartsvejen i Søndersø bliver i disse dage omdannet til en festivalplads. Festivalen, der holdes for første gang på lørdag fra klokken 15 til 23, er målrettet unge mennesker.

Arrangøren er Nordfyns Ungeråd. Sarah Bak Jørgensen, formand for Nordfyns Ungeråd, siger følgende om UngeFestival 2019.

- Det er en endagsfestival. I løbet af dagen vil der være seks koncerter - blandt andet fra Holmen Hustlers og Caliber Megs. Udover det kommer der til at være en åben scene, som man mellem koncerterne kan stille sig op på og synge, hvis man har lyst til det.

Formålet med festivalen er at skabe et socialt arrangement for unge mennesker på Nordfyn, som der i den grad mangler.

- Sidste år var vi på Rudme Festival i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi synes, at det var mega fedt, og ville gerne lave noget lignende på Nordfyn, så der komme til at ske noget for de unge i vores kommune, oplyser Sarah Bak Jørgensen.