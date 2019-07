Førstehjælp: 120.500 kroner til hjertestartere og kurser

Nordfyn: Nyt førstehjælpsudstyr eller kurser i at bruge udstyret for tilsammen 120.500 vil i den kommende tid øge chancerne for at overleve, hvis man et sted i Nordfyns Kommune falder om med et hjerteanfald.

Det er Tryg Fondens regionale råd i Region Syddanmark, der har betænkt seks nordfynske modtagere med støttebeløb, der skal bruges til førstehjælpskurser eller -udstyr.

Flest penge, 40.000 kroner, går til Nordfyns Hjertestarterforening, der planlægger at bruge pengene til mere uddannelse af frivillige førstehjælpere.

Foreningerne i Otterup Idrætscenter har fået lovning på 24.000 kroner, mens Havrehedskolen i Morud og Søndersø Hallerne hver får 22.500 kroner.

Endelig har fonden bevilget 6000 kroner til Gårdbørnehaven Spirevippen i Bogense og 5500 til Skovby Lokalråd.

I alt har Trygfondens regionale råd uddelt 3.507.959 kroner til projekter, der skal fremme sikkerheden, sundheden og trivslen i hele regionen. Godt to millioner af kronerne kommer borgere på Fyn og øerne til gode.