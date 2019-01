Første skridt mod flytning af botilbud

Kommunens plan om at lukke et botilbud i Søndersø for udviklingshæmmede skabte vrede blandt de pårørende. Nu har Teknik- og Miljøudvalget taget første skridt i den store kabale, som lukningen er en del af.

Bogense: Det første skridt er taget hen mod en udvidelse af plejecenter Møllehaven, der skal have plads til 12 ny boliger til personer med en senhjerneskade.

Udvidelsen er et led i en større rokade, der blandt andet betyder, at Botilbuddet Vesterled i Søndersø for 10 udviklingshæmmede lukkes. Beboerne fra botilbuddet skal - hvis de vil - i stedet bo på Møllehaven. Og for at det kan lade sig gøre, skal der først bygges et nyt hus med plads til de senhjerneskadede beboere, der i dag bor på Møllehaven.

Den planlagte udvidelse skal ud over 12 boliger på cirka 75 kvadratmeter også have plads til aktivitets- og samværstilbud på cirka 300 kvadratmeter og servicearealer.

Det første skridt er taget af Teknik- og Miljøudvalget, der har vedtaget at sætte gang i et forslag til kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området og i samme ombæring få lavet en lokalplan for friluftsstationen, et område med forskellige aktiviteter, hvor især børn og unge kan komme tættere på naturen. Området bliver nabo til den nye afdeling af Møllehaven.

Efter udvalgets ja til at sætte gang i planlægningen sendes sagen videre til behandling på Kommunalbestyrelsens møde den 24. januar.