Fodboldfest i Otterup Idrætscenter: Fodboldstjerner skal underholdes af Tennis-band

Planlægningen af Fynsk Fodbold Award i Otterup Idrætscenter i oktober er godt i gang, og billetterne er sat til salg. De seneste to år har festerne været udsolgt.

Otterup: Til efteråret, fredag den 25. oktober, byder DBU Fyn igen på Fynsk Fodbold Award i Otterup Idrætscenter.

I år bliver der en vis Bjørn Borgsk-feststemning over awardfesten, lover DBU Fyn, som nemlig har engageret bandet med navnet Tennis, som det ene af to musiknavne til årets fodboldfest.

- Vi har spændt nettet ud til en endnu en fantastisk fodboldfest. Jeg har selv oplevet Tennis live, og jeg kan roligt sige, at der venter gæsterne til Fynsk Fodbold Award en aften med fuld knald på, erklærer DBU Fyns administrationschef Claus Gramm Pedersen i en pressemeddelelse.

Bandets repertoire dækker en bred vifte af forskellige kunstnere som Take That, Katy Perry, Kim Larsen, Lady Gaga, Rasmus Seebach og Robbie Williams. Senere samme aften venter der deltagerne endnu en musikalsk oplevelse med et dansk koncertnavn, som arrangørerne endnu ikke vil sætte navn på.