Fodbold for de yngste børn: Nyt træningstilbud sparket i gang i Bogense

Bogense G&IF har i samarbejde med DBU Fyn netop afholdt den første fodboldtræning for to til fem-årige.

- Vi valgte at gå med i det her projekt, fordi flere af vores forældre i klubben havde spurgt, om vi ikke kunne starte noget op for de yngste børn, oplyser Keld Bak.

- Vi havde besøg af Arne Appelgren fra DBU Fyn. Han er klubrådgiver og havde lavet et træningsprogram, som børnene fik lov til at prøve på vores kunstgræsbane. Bagefter blev der serveret røde pølser og saftevand til børnene, og så fik vi en snak med forældrene.

Tirsdag eftermiddag klokken 16.15 blev den første træning holdt for børn mellem to til fem år. Det fortæller Keld Bak, ungdomsformand i Bogense G&IF.

DBU Fyn-projektet Bold og Bevægelse, som har til formål at hjælpe fynske fodboldklubber med at tiltrække de yngste børn og deres forældre, har Bogense G&IF valgt at tage til sig.

Bogense: For første gang nogensinde er det nu allerede muligt at starte til fodbold i Bogense G&IF, når du er blevet to år.

God base

I mange andre foreninger er der hård konkurrence om at holde fast på børn og unge. Det samme gælder i Bogense G&IF.

- Med vores nye træningstilbud håber vi på at opbygge en god base, så der er en større chance for, at de bliver hængende, når de kommer op i 11-12 års alderen. Det er typisk her, at børnene får lyst til at prøve flere forskellige fritidsaktiviteter, forklarer Keld Bak.

Det foregår sådan, at U2 til U4 bliver trænet af Kim Hansen. Thomas Øksenhøj Sørensen har ansvaret for U6, som træner for dem selv. På den måde er det muligt at flytte lidt rundt på spillerne mellem de to hold, hvis der skulle være behov for dette. Begge hold træner samtidig.

- Børnene skal have det sjovt, og øvelserne, som de bliver udsat for, tager derfor også hensyn til deres motoriske færdigheder. Det skal nemlig være en leg for dem, understreger Lasse Andersen, formand i Bogense G&IF.