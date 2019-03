Sammen med salg af nye og brugte elscootere er en stor del af virksomheden fokuseret om at servicere kunder over hele landet, hvor fem store servicevogne hver dag kører ud til kunderne.

Pegasus Mobility har hjemme i den tidligere Danske Bank-bygning i Otterup, hvorfra firmaet importerer og sælger elscootere og tilbehør til private i hele landet. Her finder man også et showroom, hvor samtlige scootere er udstillet og kan prøves.

Otterup: Ifølge mytologien er Pegasus en hest med vinger. Men det er også et faktum, at den nordfynske virksomhed Pegasus Mobility for andet regnskabsår i træk er sprunget direkte ind som gazelle på Børsens liste over vækst i dansk erhvervsliv.

Peter og Birgitte Evelyn Blom har formået at holde en positiv vækst i fire regnskabsår og mere end fordoblet omsætningen over de fire år. Det gør Pegasus Mobility til gazellevirksomhed for andet år i træk. Foto: Thomas Gregersen

Værdighed og livskvalitet

For at blive kåret som en af Børsens gazellevirksomheder, skal man i løbet af fire regnskabsår hvert år have haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden, som i Pegasus Mobilitys tilfælde, ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet, og det er siden 2014 kun gået én vej.

Den store udvikling i virksomheden er kommet i takt med, at landets kommuner er gået fra at betragte elscootere som et hjælpemiddel til at være et forbrugsgode, hvor borgeren selv ejer køretøjet og skal stå for driften.

- Det har selvfølgelig ændret markedet markant, og vi har meget nøje undersøgt, hvad det præcist er, kunderne har behov for. Vi tager en god dialog og spørger ind til kundernes behov. Det kan være, hvis du bor i Vejle og tager ned i byen for at handle, så skal du nok have en scooter med lidt ekstra kræfter for at komme op ad bakkerne igen.

- Det handler først og fremmest om tryghed ved, at vi kommer så hurtigt vi kan, når der er brug for det. Vi har skabt vores egen tryghedspakke, hvor man får drifts-, Falck- og serviceaftale til en fast pris om måneden. Men på et overordnet plan er vi også meget bevidste om, at det, vi sælger, er værdighed og livskvalitet. Med en elscooter kan man selv handle og tage på besøg. Man holder fast i nogle ting, man har kunnet tidligere i sit liv, og er ikke afhængig af andre, fortæller Peter Blom.

Han er selvfølgelig glad for og stolt af, at Pegasus Mobility for anden gang er blevet kåret til Gazelle, men for selve ånden i Otterup-virksomheden betyder det mere, at Ældresagen for ottende år i træk har anbefalet den til sine medlemmer.

- For mig illustrerer det netop, at vi har den nødvendige fokus på kundernes behov, mener han.