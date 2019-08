Flyvende Superbørn kommer til Otterup

Otterup: Det er efterhånden flere år siden, at Flying Superkids sidst optrådte i Otterup. Men nu kommer de flyvende gymnaster til Otterup Idrætscenter 13. oktober som en del af deres efterårsturné. Med sig bringer de deres berømte blanding af gymnastik, akrobatik, spring, dans, højt humør og fed musik.

- Vi glæder os rigtig meget til at besøge Otterup. Det er nok fem år siden, at vi sidst besøgte byen, så vi er rigtig spændte på, om der er lokal opbakning til showet. Men vi havde heldigvis masser af besøgende ved vores forestillinger i Odense i sommer, så vi håber og regner da også med, at der bliver en helt fantastisk stemning og ikke mindst fyldt på tribunerne. Vi er i hvert fald topmotiveret til at levere et brag af et show og glæder os til at vise nordfynboerne, hvad vi kan, lyder det i en pressemeddelelse fra Lars Godbersen, konferencier og direktør for Flying Superkids.