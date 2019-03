Birgitte Tanggaard blev hyldet for sin 40 år lange indsats for håndboldforeningen i Hårslev.

Hårslev: Fra sin plads ved dommerbordet i Hårslevhallen lørdag formiddag så Birgitte Tanggaard ganske vist, at formand for Fyns Håndbold Forbund Mogens Mulle Johansen kom ind i hallen. Men hun forbandt ikke formandens besøg med sin egen person. Hun koncentrerede sig om håndboldkampen på banen mellem Hårslev og TPI i U14 rækken.

Så da kampen var fløjtet af, og Mogens Mulle Johansen greb mikrofonen, kom det som en total overraskelse for Birgitte Tanggaard, at formanden var kommet til Nordfyn for at hylde hende.

Hylde hende for 40 års tro tjeneste i håndboldforeningen i Hårslev og overrække hende en sølvnål som tak for indsatsen.

- Du er et typisk foreningsmenneske, der forstår, at når fællesskabet skal fungere, er det ikke nok at få, man er også nødt til at bidrage. Og det har du gjort. Du har deltaget i alt, hvad der er værd at deltage i i foreningen, sagde Mogens Mulle Johansen, før han fæstnede nålen på den røde trøje på en tydeligt rørt Birgitte Tanggaard.

Der var også en kurv med lækkerier til jubilaren, masser af knus og ikke mindst klapsalver fra alle i hallen, før næste kamp blev fløjtet i gang - denne gang ikke med Birgitte Tanggaard ved dommerbordet.

Birgitte Tanggaard, der snart fylder 69 år, spillede selv håndbold indtil for syv år siden. Men selv om hun ikke er aktiv på banen længere, har hun altså lovet at hjælpe ved dommerbordet, når de unge spiller.

- Jeg er meget glad og overrasket over nålen, det er rart, at nogle tænker på en, siger Birgitte Tanggaard, der kan se tilbage på en række forskellige bestyrelsesposter i Hårslev Gymnastikforening og i hallen. Gennem mange år var hun også med til at arrangere det traditionsrige grundlovsstævne i byen.