Flere ure og smykker stjålet: Indbruddene fortsætter på Nordfyn

November har indtil videre været højsæson for tyve, hvilket to nordfynske indbrud eller forsøg på samme hver dag i denne uge indtil videre vidner om.

Mandag fandt to indbrud sted. Et på Rugårdsvej nær Morud, hvor indbrudstyven brød ind via et kældervindue og gennemrodede samtlige af husets rum. Det andet indbrud fandt sted mellem Gamby og Hindevad på Flytterupgyden, hvor et badeværelsesvindue var forsøgt brudt op, men uden held.

Flere ure stjålet

Tirsdag fandt ligeledes to indbrud sted. Det første på Søndersøvej, hvor et vindue blev opbrudt, og computer, iPad, fladskærm, smykker, samt to Skagens-ure blev stjålet.

Højagervej mellem Søndersø og Særslev stod også for skud, da et husvindue blev knust med sten, og blandt andet et Tommy Hilfiger-ur og et smykkeskrin blev taget.

Onsdag måtte endnu et hus på Søndersøvej lide under et indbrud, da en terrassedørs glas blev smadret med brosten, hvorefter tyvene tog en blå sparegris og flere smykker.

Samme dag blev der forsøgt indbrud i et hus i Hestehaven i Veflinge.