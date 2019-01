Flemming har arrangeret banko i 20 år: Nu får ildsjælen en pris

Med sit væsen, ihærdige arbejde og entusiastiske bankostemme har Flemming Kristensen formået at skabe et bankofælleskab, som hver uge tiltrækker mange bankoglade folk fra både Skamby og de omkringliggende byer.

Skamby: Det var en meget ydmyg Flemming Kristensen, der mandag blev overrasket til bankoaften i den lokale boldklub i Skamby og fik overrakt GF Forsikrings "Tak for dit overskud"-pris for sit 20 år lange og ihærdige arbejde med at arrangere banko i den nordfynske landsby.

Et socialt fællesskab

Mandag blev Flemming Kristensen så hyldet af GF Fyn, da han modtog prisen, der gives til mennesker eller foreninger, der har gjort en særlig indsats og udvist overskud til at hjælpe, hvor der er brug for det.

- Det er vist ikke for meget sagt, at Flemming Kristensen er en vaskeægte ildsjæl. Igennem 20 år har han været med til at skabe et socialt fællesskab i Skamby ved at arrangere bankoaftener, som er højt elsket af lokalbefolkningen, siger Jørgen Bremholm, der er partner- og markedschef hos GF Fyn.

Ud over Flemming Kristensen modtager 14 andre fynboer en lille anerkendelse fra GF Forsikring.

Alle er er nomineret af folk fra Fyn og øerne via GF Forsikrings hjemmeside. Udvælgelsen har GF Fyn stået for.