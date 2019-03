Fjordens Dag ved Klintebjerg: Nu kan du tilmelde dig som aktør

Nordfyns Erhverv og Turisme, der arrangerer aktiviteterne i forbindelse med Fjordens Dag ved Klintebjerg, håber, at mange aktører igen har lyst til at være med.

Klintebjerg: Hvis man har noget på hjerte inden for natur, miljø og bæredygtighed, kulturhistorie eller sundhed, så er det nu, man skal tilmelde sig som aktør til årets Fjordens Dag arrangement. Fristen for tilmelding er 1. maj.

Fjordens Dag løber igen af stablen søndag 8. september. Fjordens Dag handler om at formidle en glæde ved naturen og om at bringe fjorden tættere på fynboerne og fynboerne tættere på fjorden. Hos Nordfyns Erhverv og Turisme, der arrangerer aktiviteterne ved Klintebjerg, håber man at mange aktører igen har lyst til at være med:

- Klintebjerg er arrangementets største aktivitetssted med et hav af oplevelser for alle. Foreninger, institutioner, skoler, grupper og organisationer, der har noget på hjerte inden for de fire temaer: natur, miljø og bæredygtighed, sundhed og kulturhistorie har en gylden mulighed for at vise deres aktiviteter frem. Alle er velkomne, lyder det fra Peter Ginnerskov i en pressemeddelelse.

Han er eventkoordinator i Nordfyns Erhverv og Turisme.