Fjordens Dag: Tusindvis af besøgende ventes til et væld af aktiviteter i og ved vandet

Nordfyn: Klintebjerg havn bliver også i år det største aktivitetssted på Fjordens Dag og byder på gratis oplevelser inden for natur, miljø, sundhed og kulturhistorie for både store og små. Meget tager udgangspunkt i eller spiller ind i de 17 Verdensmål.

Der er også aktiviteter på landjorden - som opvisning i folkedans og mulighed for at få en svingom selv. Privatfoto

Ved Klintebjerg kan man blandt andet prøve kræfter med spejderlivet og lave smykker i gevir og læder, sejle i kajak, binde fluer og kaste med flue- og spinnestang. Man kan også undersøge dyre- og plantelivet i og omkring fjorden på helt tæt hold. I arbejdende værksteder kan man prøve trædrejning og fuglekasser og insekthoteller. Eller man kan prøve en lang række idrætsaktiviteter og dans. Sportsrideklubben Bogø sørger for, at børnene kan få en træktur på pony. Og der er masser af smagsprøver på blandt andet grillet vildt, nyrøget havørred og svampesuppe.

Gratis sejlture på vandet

Fra Klintebjerg er der mulighed for at komme over og opleve Vigelsø, som er den største ø i Odense Fjord og et af Fyns vigtigste naturområder. Færgen sejler i gratis pendulfart hele dagen. Naturvejlederen fortæller Vild Mad, der er små aktiviteter, og i fugletårnet syd for Naturskolen kan man høre om fuglene på øen. Naturstyrelsen inviterer på gåture på øen og introduktion til, hvordan strandengene plejes og om høst af frø fra skoven.

I Otterup Lystbådehavn, Egensedybet ved Bogø, tilbyder sejlklubben ture i et væld af forskellige bådtyper - fra paddleboard, windsurfing og kajak til joller og sejlbåde. Der er også på snobrødsbagning, krabbefiskeri og -væddeløb, salg af helstegt pattegris, vafler, pølser og kage og drikkevarer.

Fjordens Dag trækker hvert år over 30.000 besøgende. Man kan se hele programmet på fjordensdag.dk