Klintebjerg: Fjordens Dag er hvert år et kæmpe tilløbsstykke, og sådan blev det også søndag, hvor Klintebjerg Havn blev forvandlet til et stort og festligt område med oplevelser for enhver smag. Langs vandet stod hvide telte på rad og række, hvorfra foreninger og organisationer bød på læring og aktiviteter, heriblandt Den Fynske Stenklub, Sportsrideklubben Bogø, Hjerteforeningen Nordfyn og Fortryllende Drambryggere. Om formiddagen kunne man slå to fluer med ét smæk og klare gudstjenesten under åben himmel, hvor provst Keld B. Hansen prædikede om naturens skønhed, og dagen igennem var der gratis sejlads med færgen "Lunden", der sejlede i pendulfart til øen Vigelsø, som er den største ø i Odense Fjord og et af Fyns vigtigste naturområder.

Peter Ginnerskov fra Nordfyns Erhverv og Turisme fungerede som tovholder på dagen, og mellem telefonopkald med andre aktører fortalte han, at dagen er et vigtigt element i at vise Nordfyns DNA.

- Fjordens Dag er en tradition, der har snart tredive år på bagen, og i dag har vi cirka 50 lokale foreninger med, som viser frem, hvad de kan. På den måde er det en virkelig stor dag for lokalområdet. Vi gør rigtigt meget ud af at fortælle om den natur og det miljø, vi har lige uden for døren og rundt omkring på Nordfyn, som er en del af vores DNA.

Peter Ginnerskov skønnede søndag formiddag, at et sted imellem 10.000-15.000 mennesker ville lægge vejen forbi Fjordens Dag i Klintebjerg.