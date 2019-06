Bogense: - Hello. My name is ... lød det spontant og velopdragent fra en elev i 1. klasse på Bogense Skole, da en lille flok gæster fra Nepals ambassade mandag middag trådte ind ad døren.

Den venlige hilsen fik straks ambassadør Yuba Nath Lamsal til at gå hele klassen rundt og trykke små børnehænder, mens han præsenterede sig.

Yuba Nath Lamsal sidder normalt på sin ambassade på Esplanaden i København, hvorfra han repræsenterer Nepal i de fem skandinaviske og de tre baltiske lande.

- Jeg færdes jo mest i hovedstæderne, så det er godt at besøge en lidt mindre dansk by, mente den storsmilende nepaleser, der havde masser af ros til Danmark og ikke mindst den danske demokratimodel.

- Der findes mange former for demokratier i verden, men i Nepal har vi en særlig kærlighed til den skandinaviske - og især den danske, fortalte Yuba Nath Lamsal, der har været udsendt til vores bjergfattige land i to år.

Han kommer fra Kathmandu, der med sine én million indbyggere ligger i 1400 meters højde, så den tynde danske luft under et nyligt besøg på Ejer Bavnehøj kunne ikke tage pusten fra ham.

Det er i øvrigt ikke hver dag, Nordfyn får besøg af en ambassadør. Faktisk er det ikke sket før, fortalte borgmester Morten Andersen.