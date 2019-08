Fibernet til Hasmark Strand

Hasmark: Igennem de seneste måneder har Energi Fyn undersøgt interessen for fibernet blandt 1.450 husstande i og omkring Hasmark Strand.

Tilslutningen har været så stor, at Energi Fyn har besluttet at udrulle fibernet i området i 2020.

- Vi begynder at rulle fibernet ud i første halvår af 2020. Det betyder, at husstandene fra sensommeren næste år får mulighed for at få stabilt og hurtigt internet via fibernet fra Energi Fyn, siger Carsten Nedergaard Hansen, bredbåndsdirektør hos Energi Fyn.

Hos beboere og sommerhusejere i området er man glade for beslutningen.

- Det betyder meget for mange i området. Hurtigt og stabilt internet er vigtigt både for dem, der bor her og måske arbejder herfra, og for dem, der udlejer deres sommerhus, siger Leo Jensen, der er formand for Grunderejerforeningen Strandparken og Thorsvej.